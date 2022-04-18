Çanakkale Boğazı’nda zehirli ‘‘Pusula Denizanası’’ tehlikesi
Çanakkale Boğazı’nda iklim değişiklikliği nedeniyle popülasyonu artan zehirli pusula denizanası hakkında uyarıda bulunan Prof. Dr. Muhammet Türkoğlu ‘‘Temas edildiğinde kesinlikle su ile müdahale edilmemeli. Sirke ya da amonyak ile yıkanmalı’’ dedi. Pusula denizanasının 20 yıl öncesinde Marmara Denizi’nde görülmediğine dikkat çeken Türkoğlu, su sıcaklığının 2 derece artmasıyla bu türün Marmara’da üreme şansı bulduğunu belirtti ve temas halinde o bölgenin sirke ya da amonyak ile yıkanması gerektiğini söyledi.
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz.
Aynı zamanda analitik çerezler de kullanıyoruz. Çerezleri reddetmek istiyorsanız detaylı bilgi için tıklayınız.