Çanakkale cephesindeki futbolcular

Çanakkale savaşına 3 büyük takımın futbolcuları da katıldı. Onların hikayeleri ise üç kitaba konu oldu.. "Çanakkale aslanları", "Çanakkale'de efsane Fenerbahçeliler" ve "Çanakkale'de kartal sesi" isimli üç eser; savaşın yapıldığı dönemde hem cephede hem de futbol sahalarında kahramanlık destanı yazan futbolcuların hikâyelerini anlatıyor.

Haberler - NTV 18.03.2022 - 12:38 | Son Güncelleme : 18.03.2022 - 12:47

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