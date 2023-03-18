Çanakkale kahramanı dedesinin hatıralarını özenle saklıyor

Çanakkale Savaşında 27. Alayın önemli bir yeri var. Karaya çıkarma yapan düşman birliklerini ilk onlar karşılamış, mevcudunun yarısından fazlasını şehit vermek pahasına Anzakları durdurmayı başarmıştı. Halis Ataksor da o askerlerden biriydi. NTVden Yağız Şenkal, kahraman binbaşının torunu Serdar Ataksor ile görüştü.

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