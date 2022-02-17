Çanakkale’de korkutan görüntü

Marmara ve Ege Denizi’nde geçtiğimiz yıl balıkçıların kabusu haline gelen müsilaj yeniden yüzünü göstermeye başladı. Çanakkale Boğazı’nda balık avına çıkan Çanakkale Kent Konseyi Başkanı Evren Kızoğlu, denizin üzerindeki müsilajın görüntülerini cep telefonuyla kaydetti. Kızoğlu 12 Şubat günü kaydettiği görüntüler için ‘‘Hiç hoş bir manzara değil. Daha önce bulanıklık halindeydi ama bu hafta öbek öbek. Umarım artarak devam etmez’’ dedi.
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