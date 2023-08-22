Çanakkale'de orman yangını
Çanakkale'de merkeze bağlı Kayadere köyü yakınındaki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Durumun bildirilmesinin ardından Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğünce bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Ekipler, rüzgarın da etkisiyle büyüyen alevleri kontrol altına almak için havadan ve karadan çalışma başlattı. Çanakkale Valiliği, Kayadere köyü civarında çıkan orman yangınına 30 hava aracı ile müdahale edilmesine rağmen yangın rüzgarında etkisi ile büyüme eğilimi gösterdiğini açıkladı. Öte yandan; Yağcılar, Aşağıokçular, Kalabaklı, Kızılcaören ve Taşlıtarla köyleri tedbir amaçlı boşaltıldığı duyuruldu. Alevlerin Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi ve devlet hastanesi kampüslerine de yaklaştığı görüldü.
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