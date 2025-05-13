Çanakkale'deki 8 kişinin öldüğü kaza güvenlik kamerasında
Çanakkale'de 8 kişinin öldüğü 21 kişinin de yaralandığı kazanın görüntüleri ortaya çıktı.
Kaza, 10 Mayıs'ta saat 13.00 sıralarında Çanakkale-Ezine kara yolu Anıtyağ mevkisinde meydana geldi.
Çanakkale yönüne giden Oktay Batır yönetimindeki tomruk yüklü kamyon, sürücüsünün kontrolü kaybetmesi sonucu refüjü aşıp karşı şeride geçerek devrildi.
Kamyonun kasasındaki tomruklar yola savruldu. Bu sırada Ezine yönüne giden otomobil ile İstanbul-İzmir seferini yapan içerisinde 22 yolcu ve 3 personel bulunan Truva Turizm'e ait yolcu otobüsü, tomruklara çarpıp, savrularak şarampole girdi.
Kazada 8 kişi yaşamını yitirirken, 21 kişi de yaralandı.
Yaralılardan 15'i tedavilerinin ardından taburcu edildi. Hastanedeki 6 yaralıdan 3'ünün tedavilerinin yoğun bakım ünitesinde devam ettiği bildirildi.
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