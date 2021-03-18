Çanakkale'nin yeraltı savaşları

Çanakkale Savaşı deyince akla kuşkusuz ilk deniz savaşları geliyor. Ardından da kara harekatı... Ama yerin altında da mücadele vardı. Korhan Varol ve Burak Sevinç, tarihi Gelibolu Yarımadası’nda yaşanan "yeraltı savaşları"nın izini sürdü.
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NTV 18.03.2021 - 12:25| Son Güncelleme : 18.03.2021 - 12:48
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