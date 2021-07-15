Canı pahasına canlı yayın

15 Temmuz gecesi darbe girişimcilerinin ana hedeflerinden biri de Meclis’ti. Türkiye Büyük Millet Meclisi tarihinde ilk kez, o gece bombaların hedefi oldu. NTV ekipleri de o gece canlı yayınlar sırasında tehlikeyle burun buruna geldi. (Haber:Özden Erkuş Kamera:Yasin Güngör)

NTV 15.07.2021 - 17:03 | Son Güncelleme : 15.07.2021 - 17:23

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