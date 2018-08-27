Çankırı'da 13 yaşındaki çocuk minibüsün arkasına bağlandı (Sürücü serbest)

Çankırı'da 13 yaşındaki bir çocuk hareket halindeki arabanın arkasına bağlanarak taşındı. O anlar kameralara böyle yansıdı. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler tepkiye neden olurken, isminin İdris K. olduğu öğrenilen minibüs sürücüsü, Şabanözü Cumhuriyet Savcılığı'nın talimatıyla Orta ilçesinde gözaltına alındı. Burada adliye olmadığı için Şabanözü Adliyesi'ne getirilen İdris K., sorguya alındı. Seyir halindeki minibüsün arkasına bağlı çocuğun 13 yaşında olduğu belirtildi. İdris K., çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.