Canlarını hiçe saydılar: Hızla akan trafikte karşıya geçtiler
Bursa’da iki genç kız, hızla akan trafikte, yolun karşısına geçmeye çalıştı. İzmir yolu üzerindeki ana caddede, canlarını hiçe sayarak karşıya geçen gençlerin görüntüüsnü, sürücülerden biri cep telefonuyla kaydetti.
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ntv.com.tr 23.08.2021 - 11:40| Son Güncelleme : 23.08.2021 - 11:47
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