Canlı yayın sırasında binanın yıkıldığı anlar

Kahramanmaraş'ta 7,6 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. AFAD Deprem Risk Azaltma Müdürü Prof. Dr. Orhan Tatar, bu depremin artçı değil yeni bir deprem olduğunu açıkaldı. Bölgede artçı sarsıntılar da devam ediyor. A Haber ekibi Malatya'da canlı yayındayken bir bina yıkıldı.

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