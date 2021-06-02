Canlı yayında araçtan düştü

Adana’da Kozan ilçesinin Ermeni ve Fransız işgalinden kurtuluşunun 101. yıl dönümü kutlamaları sırasında çekim yapan görevli araçtan düştü. Yere düşen, Kozan Belediyesi Basın Birimi Sorumlusu Erol Karaoğlan yayını kesmedi ve çekim yapmaya devam etti. Hastaneye kaldırılan Karaoğlan’ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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NTV 02.06.2021 - 11:02| Son Güncelleme : 02.06.2021 - 11:15
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