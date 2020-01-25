Canlı yayında kurtarma çalışması (NTV ekibi deprem bölgesinde)
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan 6,8 büyüklüğündeki depremde ölü sayısının 21, yaralı sayısının 1030 olduğu bildirildi. 14 saat sonra enkazdan bir kadın çıkarıldı. Bakan Soylu ve Bakan Koca, AFAD Başkanı ile birlikte enkaz bölgesi üzerinde incelemelerini sürdürdü. NTV ekibinden Serkan Kaya ve Kameraman Namık Okutan bölgeden son izlenimlerini aktardı.
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