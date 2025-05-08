Canlı yayında oyun oynarken yıldırım düştü
Amasya'da, cep telefonuyla canlı yayında oyun oynayan 27 yaşındaki Nurettin Gülünaz’ın önünde bulunduğu binanın üzerine yıldırım düştü.
Olay, saat 19.00 sıralarında Beyazıt Paşa Mahallesi’nde meydana geldi. Etkili olan yağış sonrası 5 katlı bir binanın çatısına yıldırım düştü. Binanın altında bulunan iş yerinin sahibi Nurettin Gülünaz, o esnada cep telefonuyla canlı yayında oyun oynayıp çay içiyordu. Büyük korku yaşayan Gülünaz, o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti.
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