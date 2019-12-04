Çapa'da yıkım başladı: Binalardaki hasar sadece deprem kaynaklı değil
İstanbul Valiliği 5.8'lik İstanbul depreminde hasar gören İstanbul Üniversitesi Çapa Diş Hekimliği Fakültesi’ne yönelik tahliye kararını açıklamıştı. Kararın ardından fakültede yıkım çalışmaları başladı. Yapılan incelemede çıkan sonuçlar düşündürücüydü. Deniz kumu kullanıldığı, farklı sorunlar olduğu da ortaya çıkmıştı. Binalar çok fazla çabaya gerek kalmadan kolayca yıkılıyor. İşte ayrıntılar... (Haber: Özgür Yılmaz Kamera: Cüneyt Ali Horozal, NTV Haber)
04.12.2019 - 12:36| Son Güncelleme : 04.12.2019 - 12:43
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz.
Aynı zamanda analitik çerezler de kullanıyoruz. Çerezleri reddetmek istiyorsanız detaylı bilgi için tıklayınız.