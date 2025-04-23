Çaresizlikten egemenliğe uzanan yol

Bugün 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı... Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) açılışının 105'inci yıldönümü. Mustafa Kemal Atatürk, Türk milletinin bu önemli gününü yeni kurulan Türk Devleti'nin geleceği olan çocuklara armağan etti. Ulusal egemenliğe uzanan yolculuğu muhabir Osman Terkan ve tarihçi Cezmi Eraslan konuştu.
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz.
Aynı zamanda analitik çerezler de kullanıyoruz. Çerezleri reddetmek istiyorsanız detaylı bilgi için tıklayınız.