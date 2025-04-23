Çaresizlikten egemenliğe uzanan yol

Bugün 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı... Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) açılışının 105'inci yıldönümü. Mustafa Kemal Atatürk, Türk milletinin bu önemli gününü yeni kurulan Türk Devleti'nin geleceği olan çocuklara armağan etti. Ulusal egemenliğe uzanan yolculuğu muhabir Osman Terkan ve tarihçi Cezmi Eraslan konuştu.