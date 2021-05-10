Caretta Tuba 10 bin km yol katetti: Şu sıralarda Adriyatik'te

Muğla'da yaralı halde bulunduktan sonra tedavi edilen Caretta Caretta Tuba 2 yılda 10 bin km yol katetti. İztuzu Plajı'ndan denize bırakılan Tuba, ilk yıl Yunanistan'a oradan Malta açıklarına ulaştı. Şu sıralarda da Adriyatik'te olan Tuba'nın yolcuğu 4 milyonun üzerinde izlendi. Uydu takip cihazının pil ömrü yettiği sürece Caretta Tuba sinyal göndermeye devam edecek.

NTV 10.05.2021 - 14:23 | Son Güncelleme : 10.05.2021 - 14:38

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