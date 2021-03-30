Çarpan araç kaçtı, yaralı köpeği yoldan geçenler kurtardı

Eskişehir’de bir sürücünün çarpıp kaçtığı sokak köpeğini yoldan geçen Yağmur Alpdemirci ve arkadaşları kurtardı. Alpdemirci, çarpan aracın gittiğini görünce trafiği durdurup yaralı hayvanı hemen kendi aracına aldı. Veteriner, sokak köpeğinin ameliyata alınması gerektiğini söyleyince Alpdemirci ve arkadaşları bir yardım kampanyası başlatıp gerekli olan 6 bin TL’yi kısa sürede topladı. Hayvanseverlerin desteği sayesinde hayatta kalan köpeğin tedavisi sürüyor.

ntv.com.tr 30.03.2021 - 11:57 | Son Güncelleme : 30.03.2021 - 12:15

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