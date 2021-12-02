Çarpışan iki aracın arasında kalmaktan son anda kurtuldu
İstanbul’da iddiaya göre, aşırı hızlı giden bir araç, dönüş yapmaya çalışan başka bir araca çarptı. O sırada yol kenarında bekleyen bir yaya, çarpmanın şiddetiyle savrulan iki aracın arasında kalmaktan son anda kurtuldu. Kazada yaralanan biri çocuk üç kişi hastaneye kaldırldı.
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