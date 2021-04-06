Çarpmanın etkisiyle metrelerce savruldular

İstanbul Arnavutköy’de yolda yürüyen iki genç kıza, dönüş yaparak ara yola girmeye çalışan ticari taksi çarptı. Çarpmanın etkisiyle genç kızlar metrelerce sürüklendi. Gençlerin sağlık durumu ciddiyetini korurken polis olayla ilgili inceleme başlattı.
Abone ol
Paylaş
NTV 06.04.2021 - 10:56| Son Güncelleme : 06.04.2021 - 11:24
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz.
Aynı zamanda analitik çerezler de kullanıyoruz. Çerezleri reddetmek istiyorsanız detaylı bilgi için tıklayınız.