Çarpmanın etkisiyle metrelerce savruldular

İstanbul Arnavutköy’de yolda yürüyen iki genç kıza, dönüş yaparak ara yola girmeye çalışan ticari taksi çarptı. Çarpmanın etkisiyle genç kızlar metrelerce sürüklendi. Gençlerin sağlık durumu ciddiyetini korurken polis olayla ilgili inceleme başlattı.

NTV 06.04.2021 - 10:56 | Son Güncelleme : 06.04.2021 - 11:24

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