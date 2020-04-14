Corona virüs hastası çarşafları birbirine bağlayıp kaçtı
Denizli'de corona virüs şüphesi ile hastanede tutulan kişi, odasının penceresinden kaçtı. Bursa'da hırsızlar, bir otomobili çaldı, çaldıkları aracı virüse karşı dezenfekte etmeye çalışırken, yakalandı. Bingöl'de ise, corona virüs tedavisi gören bir bebek, taburcu edildi.
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NTV 14.04.2020 - 15:48| Son Güncelleme : 14.04.2020 - 16:48
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