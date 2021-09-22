Çarşaflı erkek hırsız damda uyuyakalınca yakayı ele verdi
Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesinde gece girdiği evdeki eşyaları çaldıktan sonra dama çıkan çarşaflı hırsız uyuyakalınca yakayı ele verdi. Ev sahibi tarafından yakalanan çarşıflı hırsız gözaltına alınıp emniyete götürülüdü.
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NTV 22.09.2021 - 15:57| Son Güncelleme : 22.09.2021 - 16:10
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