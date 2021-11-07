Çarşamba gününe dikkat: İstanbul’da sıcaklık 10 derece birden düşecek
Türkiye’ye salı günü Balkanlar üzerinden soğuk hava dalgası geliyor. Trakya’dan başlayarak sıcaklıklar hızla azalacak ve Marmara’da sağanak yağış görülecek. NTV Meteoroloji Editörü Gökhan Abur ‘‘Bu yağmurlar yüksek kesimlerde karla karışık yağmur şeklinde olacak. Çok soğuk bir havaya karşı hazırlıklı olalım. İstanbul’da salı günü 21 derece olan sıcaklık çarşamba 11 dereceye kadar düşecek’’ dedi.
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