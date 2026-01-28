Casperlar'ın hedefindeki çocuklar: Yoksul ve dışlanmış

28.01.2026 15:34

NTV - Haber Merkezi

Casperlar ismiyle bilinen örgüte yönelik hazırlanan iddianame, özellikle çocukların nasıl suça sürüklendiğine dair çok sayıda ayrıntı içeriyor. İddianamede; çete liderlerinin, yoksul ve dışlanmış çocukları seçip suç işlemeye zorladıkları yer alıyor.