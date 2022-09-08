Catalina Kanalı’nı yüzen ilk Türk kadın yüzücü: Hedefim okyanusları geçmek
Manş Denizi’ni en hızlı geçen Türk kadını olan, açık deniz yüzücüsü Bengisu Avcı, ABD’de Catalina Kanalı’nı da geçerek birilke imza attı. Büyük beyaz köpekbalıklarının sık görüldüğü 34 kilometrelik mesafeyi, 11 saat 59 dakikada yüzen Avcı, rotayı tamamlayan ilk Türk kadın yüzücü oldu. (Haber:Pınar İlik Üçer)
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