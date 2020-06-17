Çatıda dut toplayan çocuklar yürekleri ağızlara getirdi

İstanbul Esenyurt'ta 3 çocuk, dut yemek istedi, mahallelerindeki ağaca yöneldi. Bir binanın çatısına çıkıp kiremitlerin ucundan ağaç dallarına uzanıp dutları toplamaya başladılar. Yürekleri ağza getiren görüntü; çevredeki komşuların cep telefonu kameralarına yansıdı.

NTV 17.06.2020 - 09:00 | Son Güncelleme : 17.06.2020 - 09:33

DİĞER VİDEOLAR

ÖNERİLENLER