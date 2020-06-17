Çatıda dut toplayan çocuklar yürekleri ağızlara getirdi
İstanbul Esenyurt'ta 3 çocuk, dut yemek istedi, mahallelerindeki ağaca yöneldi. Bir binanın çatısına çıkıp kiremitlerin ucundan ağaç dallarına uzanıp dutları toplamaya başladılar. Yürekleri ağza getiren görüntü; çevredeki komşuların cep telefonu kameralarına yansıdı.
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NTV 17.06.2020 - 09:00| Son Güncelleme : 17.06.2020 - 09:33
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