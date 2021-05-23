Çatıda köpek operasyonu: 3 saatin sonunda kurtarıldı

Ankara’da bir apartmanın çatısında mahsur kalan köpek, üç saat süren operasyonla kurtarıldı. Çatıdaki köpeği fark eden mahalle sakinlerinden biri belediyeye haber verdi. Üç kişilik ekip saatlerce uğraşarak köpeği yakalamayı başardı. Köpeğin çatıya nasıl çıktığı bilinmiyor.

ntv.com.tr 23.05.2021 - 16:21 | Son Güncelleme : 23.05.2021 - 16:33

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