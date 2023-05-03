Çatıdaki çadırda zorlu yaşam

Kahramanmaraş'ta evi yıkılan depremzedelerin yaşadığı sorunlardan biri de barınma. Küçük çocukları olduğu için çadır kentte kalmak istemeyen Lütfiye Baykuş, kiralar da çok pahalı olunca çareyi kayınvalidesinin evinin çatısına çadır kurmakta buldu. (Haber:Çağrı Ulu Kamera:Zafer Karakaş)

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