Çatıdaki işçilerden 'pes' dedirten önlem!

İstanbul Ümraniye’de çatıda kiremit değiştiren iki işçinin, kendilerince aldığı güvenlik önlemi pes dedirtti. Kiremit değiştirmek için çatının ucuna kadar giden içşiyi arkadaşı bir iple tuttu. Cep telefonuyla görüntü çeken komşu ‘‘O adam oradan düşse sen o ağırlığı nasıl tutacaksın?’’ diyerek tepki gösterdi.
Abone ol
Paylaş
ntv.com.tr 02.03.2021 - 14:57| Son Güncelleme : 02.03.2021 - 15:18
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz.
Aynı zamanda analitik çerezler de kullanıyoruz. Çerezleri reddetmek istiyorsanız detaylı bilgi için tıklayınız.