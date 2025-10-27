Çatıdan uçan sacın altında kalmaktan son anda kurtuldu
Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde hızı saatte 40 kilometreye ulaşan lodos hayatı olumsuz etkiledi. Park halindeki otomobiline doğru giden kadın, çatıdan kopan sacın altında kalmaktan son anda kurtuldu.
Kentte, saat 12.30 sıralarında çocuğunu bakıcısına götürmek için Balıkesir Caddesi’nde park halinde olan otomobiline doğru giden kadın, saatteki hızı 40 kilometreye ulaşan lodosun çatıdan kopardığı sacın altında kalmaktan son anda kurtuldu.
Kadının çocuğunun o sırada otomobilin içinde olduğu öğrenilirken, sac levhanın uçarak geldiği anlar, çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Park halindeki başka bir araçta ise hasar meydana geldiği belirtildi.
- Etiketler :
- Şiddetli Rüzgar
- Bursa
- Lodos