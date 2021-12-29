Çatıya çıkan genci görüntüleyip canlı yayın yaptılar

İstanbul Başakşehir’de sevgilisiyle tartışan bir genç, inşaat halindeki 19 katlı binanın çatısına çıktı. Olay yerine gelen polis ve itfaiye genci aşağı inmesi için ikna etneye çalışırken yoldan geçenler sosyal medyadan canlı yayın yaptı.

Haberler - ntv.com.tr 29.12.2021 - 12:20 | Son Güncelleme : 29.12.2021 - 12:36

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