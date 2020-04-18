Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: 72 ülkeden 105 sefer daha planlandı

NTV canlı yayınına katılan Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, yurt dışında Covid-19'dan hayatını kaybeden Türk vatandaşlarının sayısının 342'ye yükseldiğini açıkladı. Çavuşoğlu, "72 ülkeden 105 sefer daha planlandı. Ramazan başlamadan önce vatandaşlarımızı ülkemize getirmeyi hedefliyoruz" açıklamasında bulundu.

NTV Haber 18.04.2020 - 21:21 | Son Güncelleme : 18.04.2020 - 21:54

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