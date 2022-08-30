Çavuşoğlu'ndan moderatöre "Türkiye" uyarısı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Bled Stratejik Forumu'nda "Avrupa’nın içinde kaç Avrupa var" başlıklı panele konuk oldu. Paneli yöneten moderatör Nik Gowing'in, oturumun başında konukları tanıtırken İngilizce olarak "Turkey" ifadesini kullanması üzerine Çavuşoğlu, Gowing'i iki defa "Türkiye" demesi yönünde uyardı.
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NTV Haber 30.08.2022 - 02:09| Son Güncelleme : 30.08.2022 - 02:28
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