Çay servisine giden patronu 20 günlük işçisi soydu
Bursa’da Tuz Pazarı Çarşısı’ndaki bir çay ocağında 20 gün önce işe başlayan bir genç, patronunun servise gitmesini fırsat bildi ve kasadaki 8 bin TL ile cüzdanı alıp kaçtı. Çay servisine çıktığını ve dönene kadar soyulduğunu anlatan çay ocağı sahibi Alpaslan Alp ‘‘Bankadan mesaj geldi, 2 bin TL nakit para çekildi diye. Sonra tüm kartlarımdan, ben iptal edene kadar çekmeye devam etti ve toplamda 5 bin 500 TL çekip kayıplara karıştı’’ dedi. Hayal kırıklığına uğradığını da söyleyen Alp, ‘‘Kalacak yeri yoktu, yukarıda yatıyordu, valizi hala orada. Ben yardımcı olmaya çalıştım ama o beni perişan etti’’ diyerek tepki gösterdi. Güvenlik kameralarının görüntülerinden eşgali belirlenen hırsız aranıyor.
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ntv.com.tr 13.06.2021 - 11:13| Son Güncelleme : 13.06.2021 - 11:33
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