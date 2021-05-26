Çekici üzerinde asker uğurlaması

İstanbul Üsküdar’da sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu saatlerde oluşturulan asker konvoyu görenleri şaşırttı. Konvoydaki araç yüklü bir çekicinin üzerine çıkan grup, savrulma riskini hiçe sayarak, dans edip eğlendi. Sosyal medyadan da paylaşılan görüntüler tepki çekti.

ntv.com.tr 26.05.2021 - 13:46 | Son Güncelleme : 26.05.2021 - 13:56

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