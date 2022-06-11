Çekim için götürdüğü kuzuyu bin 650 metreden düşürdü

Adanalı kebapçı, çekim için gittiği Gülek Kalesi’nde ayağının takılması sonucu bin 650 metreden kuzuyu düşürdü. Cihangir Korkmaz, “Biz her ay düzenli olarak Adana’nın kültürünü tanıtmak için tarihi ve turistik yerlere gidiyoruz. Bu sefer de Gülek Kalesi’ne çıkmaya karar verdik. Kuzu çevirme yapacaktık. Ancak düşündüğümüz ile yaptığımız bir olmadı. Tam kuzuyu götürürken ayağım takıldı ve kuzu elimden aşağı düştü'' dedi.

Haberler - İHA 11.06.2022 - 17:12 | Son Güncelleme : 11.06.2022 - 17:21

TÜRKİYE HABERLERİ