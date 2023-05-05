Çekmeköy'de çekici üzerinde tehlikeli yolculuk

İstanbul Çekmeköy Şile Yolu Taşdelen mevkiinde, bir çekicinin arka bölümünde 3 kişi yolculuk yaptı. Çekici sürücüsünün hızlı gittiği görüldü. Çekici üzerindekiler bir süre daha bu şekilde yolculuk yaptıktan sonra gözden kayboldular. O anlar ise başka bir sürücü tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz.
Aynı zamanda analitik çerezler de kullanıyoruz. Çerezleri reddetmek istiyorsanız detaylı bilgi için tıklayınız.