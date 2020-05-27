Celal Bayar'ın kızı 27 Mayıs'ı anlattı

Bugün 27 Mayıs darbesinin yıldönümü. 1960 yılındaki Darbe'nin canlı tanıkları arasında dönemin Cumhurbaşkanı Celal Bayar'ın kızı Nilfüfer Gürsoy ve çocukları da vardı. Hürriyet gazetesine konuşan Gürsoy, "Öfkem bitti ama hala küçümsüyorum" dedi. Darbenin çocuk tanıkları, Celal Bayar'ın torunları da, o günü anlattı.
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NTV 27.05.2020 - 12:09| Son Güncelleme : 27.05.2020 - 13:48
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