Çelik kasayı sürükleyerek çaldılar

İstanbul İkitelli’de bir iş yerine giren maskeli 4 kişi, içinde 70 bin TL bulunan çelik kasayı sürükleyerek çaldı. Hırsızlar, güvenlik görevlisini silahla etksiz hale getirerek gridkleri iş yerinden televizyonları da çaldı. Hırsızların bağladığı güvenlik görevlisi kurtulup polisi arayınca 4 hırsız yakayı ele verdi. Gözaltına alınan 6 kişiden 3'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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ntv.com.tr 04.03.2021 - 11:16| Son Güncelleme : 04.03.2021 - 11:26
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