Çelik'ten Kılıçdaroğlu'na bürokrat tepkisi

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Ülkenin bürokratlarına sesleniyorum, bu düzenin isteklerine verdiğiniz desteğin sorumluluğu size ait olacak" diyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi. Çelik, Kılıçdaroğlu'nun devlet memurlarını tehdit ettiğini söyledi. Çelik, "Bürokrasiyi seçilmiş hükümete karşı çıkmaya çağırmak vesayet siyasetidir. Bunun ülkemizdeki adı Yassıada zihniyetidir." dedi.

Haberler - NTV Haber 16.10.2021 - 21:09 | Son Güncelleme : 17.10.2021 - 03:50

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