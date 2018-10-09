Cemal Kaşıkçı konsolosluk binasında öldürüldüyse bu nasıl tespit edilecek? Cinayet izi nasıl bulunur?

09.10.2018 - 17:14

Türkiye Dışişleri Bakanlığı, Suudi muhalif gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın kaybolması soruşturması çerçevesinde Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosluğu'nda inceleme yapılacağını duyurdu. Peki olay yeri inceleme polisi, içeride aramayı nasıl yapacak? Eğer Kaşıkçı konsolosluk binasında öldürüldüyse, bunu nasıl tespit edecek? Yol ve yöntem ne? İstanbul Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı Başkanı Prof. Nevzat Alkan, farklı senaryolara ve ihtimallere göre yapılabilecekleri anlattı. İşte ayrıntılar... (Haber: Deniz Kilislioğlu Kamera: Cumhur Çatkaya, NTV Haber)