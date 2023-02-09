''Cennetten kare'' ilanıyla satılan rezidans şimdi bu halde
Hatay depremden en çok etkilenen iller arasında yer alıyor. Bölgede hasar almayan bina kalmazken yapımı 2013 yılında tamamlanan "Cennetten bir kare" adıyla tanıtımı yapılan 250 dairelik rezidans tamamen çöktü. Depremin yerle bir ettiği 12 katlı rezidansta yaklaşık bin kişi yaşıyordu.
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