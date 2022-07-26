Cep telefonu hırsızı, küçük çocuğu gözyaşlarına boğdu
Şanlıurfa’da babasının yerine dükkana baktığı sırada cep telefonu çaldıran çocuk, gözyaşlarına boğuldu. Hırsızın telefonu çaldığı anlarda telefonunda oyun oynayan Yusuf Ege Ağaooğlu ‘‘Babam burada olmadığı için gözyaşlarına boğuldum. Babamla ben o adamdan şikayetçi olduk’’ dedi.
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