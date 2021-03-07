Cep telefonu patladı, yanmaktan son anda kurtuldu

Hatay'da bataryası arızalı cep telefonu tamir edildiği sırada patladı. Telefonun sahibi, alev alan kazağını hemen çıkararak yanmaktan son anda kurtuldu. Bataryası şişen telefonların evde bulundurulmaması gerektiğini söyleyen iş yeri sahibi Paşa Kuyucu ‘‘Şişen batarya her an patlayabilir, yangına yol açabilir. Evde, çekmecede asla tutulmamalı’’ dedi.
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ntv.com.tr 07.03.2021 - 11:04| Son Güncelleme : 07.03.2021 - 11:22
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