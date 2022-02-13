Ceplerde 400 bin liralık altın ve para buldu

Bursa’da 40 yıldır kuru temizlemecilik yapan esnaf, bu zamana kadar müşterilerinin getirdiği kıyafetlerin ceplerinde 400 bin liralık altın ve para bulup iade etti. Ceplerde tapu, cumhuriyet altını, çeyrek altın, 3 aylık emekli maaşı gibi değerli pek çok şey bulduğunu anlatan Fatih Şahin ‘‘Temizledikten sonra yine ceplerine koyup kıyafetle geri gönderiyorum. Teşekkür eden var ama çok az. Bugüne kadar herhangi bir hediye veren de olmadı’’ dedi.
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