Ceren, doğumgününü kutlayamadı: Beni unutmayın, hediye almayın, kutlayın yeter

Kurstan çıktı annesini telefonla arayarak "Çok acıktım çorba yapar mısın" dedi. Kızının istediğini yapan anne onun eve gelmesini bekliyordu. ancak Ceren'i takip eden katil zanlısı evin girişinde ona saldırdı. Ceren'in çığlıkları üzerine aşağı inen hemşire anne Gülfer Özdemir meslek hayatının en zor görevini yaptı. Ama çabaları kızını kurtarmaya yetmedi. İşte ayrıntılar...
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