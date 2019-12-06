Ceren Özdemir'e arkadaşlarından doğumgünü videosu (Sosyal medyadan mesaj yağdı)

Ordu'da cezaevi firarisi Özgür Arduç (35) tarafından evinin önünde bıçaklanarak katledilen Ordu Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Müzik Bölümü 3'üncü sınıf öğrencisi Ceren Özdemir'in bugün 21. yaş günüydü. Sosyal medyada binlerce kişi, doğumgününde Ceren'i andı, onu unutmayacaklarına dair mesajlar paylaştı. Ailesi ve arkadaşları da genç kızın mezarına çiçekler bıraktı.

DİĞER VİDEOLAR