Ceren'in katil zanlısı böyle yakalandı (Zanlı, polislerden birine bıçakla saldırdı)
Ordu'da 20 yaşındaki üniversite öğrencisi Ceren Özdemir'in öldürülmesiyle ilgili soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Bir şüphelinin gözaltına alınmıştı. Zanlının yakalanma anında çekilen görüntüler ortaya çıktı. Polisin gözaltına almak istediği şüpheli direndi. Zanlı, bu sırada bir polis memurunu bıçakla karnından yaraladı. Yaralı polis hastaneye kaldırıldı. Gözaltına alınan zanlı Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. İşte o anlar...
04.12.2019 - 17:56| Son Güncelleme : 04.12.2019 - 18:28
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz.
Aynı zamanda analitik çerezler de kullanıyoruz. Çerezleri reddetmek istiyorsanız detaylı bilgi için tıklayınız.