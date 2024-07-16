Çeşme'deki yangında ölen kadının son sözleri: "Dağa doğru kaçmaya çalışıyoruz"
İzmir'in Çeşme ilçesinde çıkan orman yangınında 68 yaşındaki Mesut Coşkunöz ile oğlu Hilmi Coşkunöz (38) ve yeğeni Mine Elmas (35) hayatlarını kaybetmişti. Mine Elmas'ın yangın esnasında çekmiş olduğu kamera görüntüsü ortaya çıktı. Görüntüde Elmas'ın, "Evlerimizin olduğu yer yanıyor. Dağa doğru kaçmaya çalışıyoruz. Bulunduğumuz yerde 4 yetişkin, 3 çocuk var." dediği duyuluyor.
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