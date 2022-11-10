Cesur komutan Fahrettin Altay’ın gözyaşları

Atatürk’ün naaşının başında subaylar, 9 gün 9 gece boyunca saygı nöbeti tuttu. İlk nöbet, dostu ve silah arkadaşı Fahrettin Altay Paşa’ya aitti. ‘‘Çelik gibi bir insandır’’ denilen Fahrettin Altay’ın bir kez dahi ağladığı görülmemişti. O gün ve o gece hariç... Fahrettin Altay’ın torunu Nazlı Güler, dedesinin Atatürk’le olan dostluklarını NTV ekibinden Beyzanur Özer’e anlattı. (Kamera:Hüseyin Eroğlu)
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